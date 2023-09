BANGKOK: Am Sonntag (17. September 2023) sind im größten Teil Thailands anhaltende Niederschläge und vereinzelte Regengüsse zu erwarten, wobei im Norden und in der Mitte des Landes vereinzelt sehr starke Regenfälle möglich sind, so die Vorhersage des Meteorologischen Amtes.

Die Temperaturen werden zwischen 26 und 35 Grad Celsius liegen, hieß es.

Es wurde gewarnt, dass schwere Wetterbedingungen Sturzfluten in der Nähe von Gebirgsausläufern und überschwemmte Wasserläufe in niedrig gelegenen Gebieten verursachen können.

Ein starker Monsuntrog liegt über dem Norden, der oberen Mitte und dem Nordosten Thailands, während eine Tiefdruckzone Myanmar bedeckt und ein mäßiger Südwestmonsun die Andamanensee und den Golf von Thailand überspannt, so das Meteorologische Amt.

Bei mäßigen Winden in der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand werden die Wellen eine Höhe von ein bis zwei Metern erreichen, bei Gewitterschauern sogar mehr als zwei Meter.

In der unteren Andamanensee und im unteren Golf von Thailand werden die Wellen etwa einen Meter hoch sein und bei Gewittern etwa zwei Meter hoch. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und Gewitterschauer meiden, warnte das Ministerium.

Vorhersagen nach Regionen: