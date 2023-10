Von: Björn Jahner | 02.10.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Eine anhaltende Debatte über die Wahl der Motoren für Thailands neue U-Boot-Flotte ist weiterhin Gegenstand intensiver Diskussionen auf Regierungsebene.

Verteidigungsminister Sutin Klungsang teilte mit, dass die Königlich Thailändische Marine dem Verteidigungsministerium noch kein offizielles, vom Oberbefehlshaber der Marine unterzeichnetes Schreiben vorgelegt hat.

In diesem Schreiben wird die Verwendung chinesischer Motoren als Ersatz für die ursprünglich geplanten deutschen Motoren beantragt. Minister Sutin merkte an, dass die Angelegenheit nicht auf die Tagesordnung der Kabinettssitzung gesetzt werde, solange das Dokument nicht vorliege, und fügte hinzu, dass er den Premierminister in dieser Angelegenheit noch konsultieren müsse.

In der Zwischenzeit sagte der stellvertretende Premierminister und Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara, dass die Gespräche mit deutschen Beamten noch nicht zu detaillierten Verhandlungen geführt hätten.

Er erklärte, dass die deutsche Seite derzeit die Situation bewerte und weitere Gespräche erforderlich seien. Diese Angelegenheit wird voraussichtlich auch ein Schwerpunkt des für nächsten Monat geplanten Besuchs des Premierministers in der Volksrepublik China sein.

Die Reise bietet eine wertvolle Gelegenheit, dieses seit langem bestehende Problem weiter zu erörtern und möglicherweise zu lösen.