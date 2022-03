Von: Björn Jahner | 14.03.22

YALA: In der Provinz Yala im tiefen Süden des Königreichs wurden am Sonntag die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, nachdem mutmaßliche Aufständische in einigen Gebieten Transparente aufgehängt an Straßenschildern aufgehängt hatten, auf denen sie die Unabhängigkeit des „Staates Patani“ forderten.

Die Transparente wurden offenbar anlässlich des 62. Jahrestages der Barisan Revolusi Nasional (BRN) aufgehängt, die einst eine aktive Dachorganisation der aufständischen Kämpfer im tiefen Süden war. Auf den Bannern war zu lesen: „Free Patani. Patani is not Siam“.

Die malaiisch-muslimischen Aufständischen bezeichnen die Provinzen Pattani, Yala, Narathiwat und vier Bezirke von Songkhla als „Patani State“ fordern die Unabhängigkeit von Thailand. Der jüngste Aufstand erfolgte nach einem Bombenanschlag im Bezirk Bannang Sata in Yala, bei dem am vergangenen Donnerstag (10. März 2022) 10 Ranger und Zivilisten verletzt wurden.

Foto: The Nation

Yalas Polizeichef Generalmajor Tinnakorn Rungmat ordnete daraufhin an, dass die Polizei gemeinsam mit der Königlich Thailändischen Armee und Beamten des Innenministeriums die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, nachdem er die Transparente entdeckt hatte.

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden auch in Vorbereitung auf den Besuch von Premierminister Prayut Chan-o-cha verschärft, der am Montag mit dem ersten Flugzeug auf dem internationalen Flughafen Betong in Yala landen wird.

Foto: The Nation

Am Sonntagmorgen wurden an mehreren Orten in den Bezirken Mueang (Yala-Stadt) und Bannang Sata in der Provinz Yala Transparente und mit Spraydosen übersprühte Verkehrsschilder entdeckt. So wurde beispielsweise vor einer Steinschleiferei im Tambon Lidol im Distrikt Mueang ein Transparent mit der Forderung nach Unabhängigkeit installiert, und an der Baustelle des Stadttors von Yala wurde ein weiteres großes Plakat entdeckt, auf dem die Befreiung des „Patani State“ gefordert wird. Auch auf dem Highway Nr. 410 in Bannang Sata wurden Schilder mit Parolen besprüht, auf denen stand, dass die Patani United Liberation Organisation für die gewalttätigen Angriffe im tiefen Süden verantwortlich sei.

Die Polizei, das Militär und das Innenministerium reagierten darauf mit der Einrichtung von Kontrollpunkten auf vielen Straßen in den beiden Bezirken. Yalas Polizeichef ordnete außerdem an, dass die Polizei an den wichtigsten Kontrollpunkten an den vier Hauptstraßen, die in die Innenstadt von Yala führen, in höchster Alarmbereitschaft ist.

Das ehemals reiche, unabhängige Sultanat Patani wurde 1786 von Siam erobert und 1902 vollständig eingenommen.