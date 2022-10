Angriff auf Thai-Mann: Zwei Franzosen in Haft

UPDATE - KOH SAMUI: Zwei französische Männer, die einen thailändischen Mann angegriffen und ins Koma versetzt haben, was in einem Video festgehalten wurde, sitzen nun im Bezirksgefängnis von Samui ein.

Hauptmann Sirichat Kamunee von der Polizeistation in Bo Phut sagte gegenüber lokalen Medien: „Die beiden Franzosen sind jetzt im Bezirksgefängnis von Samui inhaftiert, nachdem das Provinzgericht von Samui ihnen eine Kaution verweigert hat.“

Der Leiter der Einwanderungsbehörde von Surat Thani, Oberst Supparuek Pankosol, informierte zwischenzeitlich: „Wir überprüfen den Hintergrund der Verdächtigen, um festzustellen, ob sie illegal in Thailand Geschäfte machen. Einer von ihnen hat ein 30-Tage-Touristenvisum, während der andere mit einer Thailänderin verheiratet ist. Keiner von ihnen hat eine Arbeitserlaubnis oder kann ausreichend erklären, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen, so dass sie in Thailand bleiben und einen Luxus-Porsche besitzen können.“

Lokalen Medienberichten folgend zeigt das in sozialen Netzwerken veröffentlichte Video offenbar nur den Fahrer des Porsche, der das Opfer angreift. Der zweite Mann, der Beifahrer, war ohne Hemd und schien den Vorfall nur zu beobachten, ohne einzugreifen. Die Polizei behauptet jedoch, dass beide Männer für die Taten verantwortlich sind.

Die Freundin des thailändischen Opfers behauptet, er habe den Porsche nur bewundert, als die beiden Franzosen ihn angriffen, wobei seine Freundin zugab, dass er den Verdächtigen ein kurzes Stück gefolgt war, um einen besseren Blick auf ihr Auto zu werfen.

Das Opfer lag am Dienstag noch immer in einem kritischen Zustand im Koma.