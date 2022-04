Angriff auf Grüne Fraktionschefin

WIEN: Die Chefin der grünen Fraktion im österreichischen Parlament, Sigrid Maurer, ist von einem mutmaßlichen Corona-Maßnahmengegner attackiert worden. Zwischen dem Mann und der Abgeordneten sei es in einem Lokal in Wien am Donnerstagabend zu einer Diskussion über die Corona-Politik gekommen, berichtete die Polizei. Dabei habe der 26-Jährige der 37-jährigen Politikerin ein Trinkglas ins Gesicht geworfen. Maurer blieb unverletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Die Grünen regieren gemeinsam mit der konservativen ÖVP und stellen seit Beginn der Pandemie den Gesundheitsminister. Viele Corona-Beschränkungen wurden bereits aufgehoben, und die Impfpflicht wurde suspendiert. In Innenräumen gilt allerdings seit kurzem wieder Maskenpflicht. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den Angriff scharf. «Gewalt darf nie Mittel der politischen Auseinandersetzung sein», schrieb er auf Twitter.