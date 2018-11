PHUKET: Die Polizei in Chalong hat drei Männer unter dem Vorwurf verhaftet, am 27. September einen Deutschen krankenhausrief geschlagen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich vor einem 7-Eleven-Minimarkt auf der Soi 11 Sai Yuan Road in Rawai. Der Deutsche erlitt mehrere Wunden und musste im Krankenhaus am Kopf mit sieben Stichen und am Arm mit 20 Stichen genäht werden. An dem Angriff sollen vier Thais beteiligt gewesen sein. Nach Auswertung von Überwachungskameras und intensiven Ermittlungen glaubt die Polizei, die Täter identifiziert zu haben. Oberstleutnant Tada Sodarak bestätigte jetzt den „Phuket News“, drei der vier Angreifer seien festgenommen worden. Zu dem Angriff und zu dem Motiv wollte er sich nicht äußern.