Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.21

BANGKOK: Der 15-jährige Junge, der am Montag bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Din Daeng durch eine Kugel schwer verletzt wurde, befindet sich nach Angaben des Rajavithi-Krankenhauses vom Donnerstag weiterhin in einem kritischen Zustand und ist bewusstlos.

In einer Erklärung des Krankenhauses heißt es, der Jugendliche liege seit seiner Einlieferung am Montagabend im Koma und werde von einem Beatmungsgerät unterstützt. Die Operation zur Entfernung der Kugel im oberen Teil seiner Wirbelsäule könne erst dann erfolgen, wenn sich sein Zustand verbessert habe.

Die Mutter des Jungen sagte nach dem Besuch im Krankenhaus, was sie am meisten brauche, sei, ihn nach Hause zu bringen. „Ich habe ihm gesagt, dass deine Mutter hier ist. Bitte wach auf und rede mit mir.“ Das hätte einem Jungen, der erst 15 sei, nicht passieren dürfen, fügte sie hinzu.

Die Polizei hat bestritten, mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen zu haben. Din Daeng war in letzter Zeit mehrfach Schauplatz von Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei, die die Demonstranten daran hinderte, die Residenz von Premierminister Prayut Chan-o-cha zu erreichen.