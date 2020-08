PATTAYA: Die negativen Folgen der Corona-Krise, insbesondere durch die seit mehreren Monaten geschlossenen Grenzen für ausländische Urlauber in Thailand, sind in Pattaya allgegenwärtig. Noch nie waren gute Ideen und Konzepte in der lokalen Gastronomie und Hotellerie so gefragt wie heute, um einheimische Touristen und ausländische Residenten als die einzige verfügbare Zielgruppe zu umwerben. Mit innovativen Ideen stellt die Branche unter Beweis, dass die Pandemie auch eine große Chance sein kann, um den Tourismus nachhaltig zu verändern.

Die Covid-19-Pandemie hat Pattayas Tourismusbranche in eine historische Krise gestürzt. Nie zuvor war die Verwundbarkeit durch die Abhängigkeit vom internationalen Massentourismus so allgegenwärtig wie in den letzten Monaten. Corona hat die Anfälligkeit etablierter Prozesse und Strukturen schonungslos offengelegt; treibt jedoch auch Veränderungen in ungeahntem Ausmaß voran, was nicht zwangsläufig immer negativ sein muss. Nach dem Elefantencafé (FA17/2020) wird im Folgenden ein weiteres Beispiel für das Kreativpotenzial der lokalen Geschäftswelt vorgestellt, das einfach Lust macht, Pattaya neu zu entdecken und zu genießen.

Die Freude ist jedes Mal groß, wenn mal ein Fisch angebissen hat. Köder können vor Ort gekauft oder von daheim mitgebracht werden.

Viele Tourismusbetriebe im ganzen Land haben längst erkannt, dass in Zeiten geschlossener Grenzen, wegbrechender Märkte und drohender Liquiditätsengpässe Fähigkeiten zur Neuerfindung und Selbsterneuerung zwingend notwendig sind, um die anhaltende Krise zu überstehen. Mit kreativen und innovativen Ideen richten sie ihr Geschäft neu aus, um Inlandstouristen als neue Zielgruppe zu umwerben, wovon aber auch in Thailand lebende Ausländer profitieren. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, „ihr“ Pattaya aus einer völlig neuen Perspektive kennenzulernen. Zum Beispiel von der Seeseite aus!

Chillen und relaxen statt Nervenkitzel

Stellte in Vor-Corona-Zeiten Parasailing eine äußerst beliebte Möglichkeit dar, die einzigartige Aussicht auf die sichelförmige Bucht von Pattaya aus der Vogelperspektive zu genießen und gleichzeitig das Adrenalin in Wallung zu bringen, sieht man seit der Schließung der thailändischen Grenzen für ausländische Besucher im März keine Parasailschirme mehr am Himmel.

Die selbstgefangenen Fische kann man sich vor Ort grillen lassen. Der Geschmack ist herrlich aromatisch.

Da einheimische Touristen im Gegensatz zu den jungen Urlauberschichten aus Amerika, Australien, Europa oder dem Nahen Osten meistens eher ruhigere Aktivitäten bevorzugen, die man mit der ganzen Familie unternehmen kann, ist die Nachfrage nach dem Adrenalinkick auf einen Schlag eingebrochen. Einige Anbieter haben deshalb damit begonnen, ihre in der Bucht von Pattaya dümpelnden Plattformen zum Starten und Landen der Parasailschirme zu einer neuen Attraktion für inländische Touristen zu entwickeln, ohne dabei – in Zeiten klammer Kassen besonders wichtig – große Investitionen tätigen zu müssen. Die Idee zum Angeln war geboren.

Facebook als Forum für Geschäftsideen

Mit ca. 26,4 Millionen aktiven Facebook-Nutzern in Thailand liegt es auf der Hand, dass das Tintenfischangeln auf den Parasailing-Plattformen vorwiegend auf dem sozialen Netzwerk bekanntgemacht wird, unter anderem im Facebook-Marketplace und in populären thaisprachigen Facebook-Gruppen wie „Pattaya Talk“. Dank der praktischen Übersetzungsfunktion erhalten auch Ausländer, die keine Thai-Schrift lesen können, einen Überblick, was lokale Händler, Hotels, Touristenattraktionen und anderweitige Geschäfte auf Facebook anbieten.

Der Ausflug lohnt sich für jeden, der mal ein paar Stunden an der frischen Seeluft verbringen möchte.

Die Kontaktaufnahme erfolgt über Facebook-Messenger (oder auch telefonisch unter der Rufnummer 086-3958219). Hat man der Verkäuferin Sasithorn Thaisith die Teilnehmerzahl und das Datum für das Tintenfischangeln mitgeteilt, erhält man bereits einige Minuten später eine Antwort sowie die Daten des Bankkontos mitgeteilt, auf das man den Betrag in Höhe von 350 Baht pro Person per Vorkasse überweist. Nach getätigter Überweisung schickt man ein Foto des Überweisungsbelegs ebenfalls per Facebook-Messenger an die Verkäuferin und erhält dann eine kurze Bestätigung über den Zahlungseingang sowie die Angaben zum Abfahrtsort. Im Preis inklusive ist der Hin- und Rücktransfer mit dem Speedboot zur Plattform, eine Angel, die Zubereitung des gefangenen Meeresgetiers auf einem BBQ-Grill sowie eine Portion roher Tintenfisch mit Wasabi-Soße.

Der Speedboot-Transfer zur Angel-Plattform findet täglich um 17 Uhr statt, die Rückfahrt um 22.30 Uhr. Abfahrtsort ist der Strand an der Beach Road auf Höhe zur Soi 4. An Bord des Bootes gilt die Maskenpflicht; die Überfahrt dauert nicht länger als fünf Minuten.

Weitläufige Plattform mit Panoramablick

Die Plattform diente in Vor-Corona-Zeiten als Start- und Landestelle für Parasailingschirme. Sie bietet reichlich Platz und selbst bei hohen Besucherzahlen ist Distanzhaltung kein Problem. Der Panoramablick auf Pattaya begeistert.

Hat man die schwimmende Plattform in der Mitte der Bucht von Pattaya erreicht, sucht man sich erstmal seinen Lieblingsplatz aus. Tische und Stühle stehen in dem großzügigen überdachten Bereich ausreichend zur Verfügung; ebenso das benötigte Angel­equipment, falls man kein eigenes von Zuhause mitbringt. Da das Tintenfischangeln erst nach Einbruch der Dunkelheit möglich ist, kann man natürlich auch Fische angeln, was sich im Nachhinein sogar als ertragreicher erweist das Fangen von Kalmaren.

Besonders in den Abendstunden stellt sich auf der Plattform eine romantische Stimmung ein.

Als Köder zum Angeln der Fische wird – wie sollte es anders sein – in Scheiben geschnittener Tintenfisch für 50 Baht pro Portion zum Kauf angeboten. Da diese jedoch recht klein ausfällt und somit schnell aufgebraucht ist, empfiehlt es sich, dass man sich seine Köder selbst mitbringt, woran man auch die Teilnehmer erkennen kann, die nicht zum ersten Mal an Bord der Angel-Plattform sind. Viele haben sich vor dem Übersetzen zudem auch noch mit der einen oder anderen Flasche Thai-Whisky als Bordproviant eingedeckt, so ist das lokale Zuckerrohr-Destillat berühmt und berüchtigt dafür, die Stimmung zu heben. Natürlich werden auch auf der Plattform Getränke, Eiswürfel, Chips und andere Snacks angeboten, eine große Flasche Bier mit einem Leoparden im Logo kostet beispielsweise 100 Baht.

Geselliges und fröhliches Erlebnis

Mit grünem Licht werden die Tintenfische angelockt.

Spätestens nach einer Stunde hat sich eine recht fröhliche und gesellige Stimmung auf der Plattform breitgemacht, was nicht nur am in Strömen fließenden Whisky-Verschnitt liegt, sondern auch an der fröhlichen Mo-Lam-Musik, die laut aus den Boxen ertönt. Jeder Fang wird von den Hobbyanglern lauthals bejubelt und neugierig begutachtet, bevor er auf Wunsch gleich vor Ort gegrillt wird. Das Angebot sollte man auf jeden Fall nutzen, denn der frischgefangene Fisch schmeckt vorzüglich und hat eine süßliche Note.

Nach Sonnenuntergang werden große grüne Scheinwerfer angeschmissen, mit denen die Kalmare angelockt werden. Im Gegensatz zum Fischangeln ist die Ausbeute jedoch sehr gering, wenn nicht sogar gleich Null, weshalb der ein oder andere durchaus froh ist, dass auf der Plattform auch Snacks und BBQ-Spieße zum Kauf angeboten werden. Ohnehin geht es den Teilnehmern eher um das Erlebnis per se. Zudem ist der Panorama­blick über das Meer zu Sonnenuntergang und auf die nachts herrlich bunt leuchtende Touris­tenmetropole atemberaubend.