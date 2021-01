Von: Björn Jahner | 03.01.21

PATTAYA: Seit fast einem Jahr liegt der Tourismus in Pattaya am Boden und die Coronakrise wirkt sich auch auf die Einkommen der Menschen aus, die in der Gast- und Entertainmentbranche beschäftigt sind oder ihren Job aufgrund ausbleibender internationaler Besucher bereits verloren haben. Das hat auch Auswirkungen auf das Freizeitverhalten, insbesondere der jüngeren Bevölkerungsschichten. So erfreuen sich in den letzten Monaten verstärkt Aktivitäten großer Beliebtheit, die man gratis oder nur mit einem kleinen Budget unternehmen kann.

Statt in den Nachtclub oder in die Diskothek zieht es derzeit immer mehr junge Menschen an die Küste, zum Muscheln sammeln oder angeln, um mit der Beute später zuhause ein leckeres Gericht zuzubereiten. Besonders beliebt bei den Einheimischen ist der Fischereipier in der Soi 12 in Naklua, der hinter dem bekannten Sea­food-Restaurant Shell Tangkay beginnt und mehrere Hundert Meter ins Meer ins Meer reicht.

Ruhige und entspannte Atmosphäre

Bei Sonnenuntergang wird der Pier hier und dort von kleinen Grüppchen bevölkert, die angeln und das grandiose allabendliche Naturschauspiel verfolgen, wenn die Sonne am Horizont unterzugehen scheint. Auch wenn hier nicht selten die eine oder andere Flasche Thai-Whisky geleert wird ist die Atmosphäre auffallend ruhig und friedlich, weshalb man sich auch als Ausländer nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Pier aufhalten kann, ohne in Gefahr zu laufen, in einen Konflikt zu geraten oder gar ausgeraubt zu werden. Da die Angler nur ungern ohne Fang nach Hause zurückkehren möchten, wird hier auf unnötigen Lärm verzichtet, der die Fische verscheuchen könnte.

Die betonierte Seebrücke in Naklua ist befahrbar und reicht mehrere Hundert Meter ins Meer hinein.

Mit grünen Leuchtstoffröhren ausgestattet sitzen vereinzelte Gruppen am Ende des Piers und angeln Tintenfische, die durch das grüne Licht angelockt werden. Selbst wenn man nichts fängt, muss hier niemand verhungern, wofür ein kleines Aufgebot mobiler Garküchenbetreiber sorgt, die neben frischem Meeresgetier natürlich auch feurig-scharfen „Som Tum“ (Papayasalat) anbieten, der mit einem eiskalten Bier oder Whisky-Mischgetränk hervorragend mundet.

Geheimtipp für Hobbyfotografen

Auf ihre Kosten kommen auch alle Hobbyfotografen, denn der freie Blick aufs Meer, die Skyline am Wongamat Beach und der hier besonders dramatische Sonnenuntergang sind atemberaubend. Natürlich kann man auch den zum Pier zurückkehrenden Fischern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und ihren Fang des Tages begutachten.

Der Fischereipier gilt auch unter jungen Pärchen als Geheimtipp, die die besonders zum Sonnenuntergang romantische Atmosphäre genießen.

Die Anfahrt erfolgt am besten mit dem Motorrad, denn der Pier liegt nicht direkt an der Baht-Taxi-Strecke der Naklua Road. Zudem kann man mit dem Zweirad und sogar mit dem Auto die Seebrücke befahren. Ortsunkundige finden das „Pattaya Fishing Dock“ per Google-Maps-Navigation.