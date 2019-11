Callolo und seine Herzallerliebste

Von: Björn Jahner | 23.11.19

Leser des Magazins DER FARANG lieben und schätzen sie: Die Geschichten von „Callolo & seiner Herzallerliebsten“, die im gleichnamigen Buch unter Zusammenarbeit von Carolus und FARANG-Media publiziert wurden. Erzählt werden wahre Anekdoten aus dem Leben von Carolus, den seine Thai-Freundin Nai liebevoll nur „Callolo“ nennt. Es geht um die manchmal lustigen, manchmal ärgerlichen kleinen Probleme und Missverständnisse, die in Liebesbeziehungen zwischen kulturell so unterschiedlichen Europäern und Thais auftreten können. Carolus beweist in seinen 66 Kurzgeschichten auf eine sehr humorvolle Weise, dass Beziehungen zwischen Farangs und Thais auch langfristig halten können. Und er verrät auch, wie dies funktioniert: mit einer großen Portion Toleranz, Einfühlungsvermögen und ebenso viel Selbstbewusstsein.

Im zweiten Werk „Angekommen in der Wirklichkeit - Neue Geschichten von Callolo und seiner Herzallerliebsten“ hat der Autor seine „rosarote Brille“ längst abgenommen und erzählt auf ehrliche und gewohnt charmante Weise in weiteren 34 Kurzgeschichten über Probleme und Schwierigkeiten, die in seiner nicht mehr ganz taufrischen Beziehung zu Nai entstehen. Unterhaltsam, intim und neckisch polarisiert Callolo verschiedene Themen, wie das verflixte siebte Jahr, religiöse Meinungsverschiedenheiten oder die Wechseljahre. „Wir sind beide acht Jahre älter geworden. Meine Herzallerliebs­te fürchtet, dass ihre Schönheit mit den Jahren verblasst, was bisher überhaupt nicht stimmt. Sie braucht jetzt nur eine halbe Stunde länger im Bad. Für mich muss ich konstatieren, dass ich erste Anzeichen einer nachlassenden Libido bemerke, ein Tatbestand, dem meine Herzallerliebste zum Glück mit größter Vehemenz widerspricht“, beschreibt Callolo den Wandel der Zeit und fügt hinzu: „Ich glaube, unser Eheleben hat sich normalisiert, seit wir in der Wirklichkeit angekommen sind. Nach wie vor erleben wir schöne Stunden miteinander, und wir wissen, was wir aneinander haben. Inzwischen kann ich auch damit umgehen, dass meine Herzallerliebste hin und wieder mal ausflippt, weil ihr Kompass seinen Ruhepunkt noch nicht gefunden hat.“

Das Geheimnis des Erfolges dieser unterhaltsamen und stets mit einem Augenzwinkern erzählten Episoden beider Callolo-Bücher liegt wohl nicht zuletzt darin, dass viele Leser, die sich selbst in einer Thai-Farang-Beziehung befinden, die unterschiedlichen Situationen zumindest in ähnlicher Weise selbst erlebt haben und sich an der ein oder anderen Stelle wiederfinden.

Beide Taschenbücher „Callolo und seine Herzallerliebste“ Teil I sowie „Angekommen in der Wirklichkeit“ Teil II sind im FARANG-Onlineshop für je 340 Baht zzgl. Versandkosten erhältlich.