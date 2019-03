PEKING (dpa) - Am fünften Jahrestag des Verschwindens von Flug MH370 der malaysischen Fluggesellschaft haben Angehörige chinesischer Opfer eine Wiederaufnahme der Suche nach dem Flugzeug gefordert.



Einige Dutzend versammelten sich am Freitag in Peking vor dem chinesischen Außenministerium. Ein Vertreter der Konsularabteilung traf die Angehörigen zunächst in einem benachbarten Einkaufszentrum, bevor sie zum Ministerium zogen und vergeblich um ein Treffen mit dem Außenminister oder einem Stellvertreter baten. Die Angehörigen gingen anschließend weiter zur malaysischen Botschaft.

Einer der Teilnehmer, Jiang Hui, dessen Mutter an Bord war, berichtete, die Familien wollten, dass erneut nach dem Flugzeug gesucht werde. Auch forderten sie weitergehende Ermittlungen, ob es einen kriminellen Hintergrund oder Sicherheitsprobleme gegeben habe. Ferner wurde das Außenministerium aufgefordert, den Familien zusammen mit der malaysischen Regierung «wirkliche und humanitäre Unterstützung» zu geben, womit weitere Entschädigung gemeint ist. Von den 239 Menschen an Bord waren 153 chinesische Staatsbürger. Flug MH370 war am 8. März 2014 verschwunden.