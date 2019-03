Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

Foto: The Nation

SAMUT PRAKAN: Eine Gruppe Aktivisten will am Sonntag bei den Parlamentswahlen heftigen Betrug festgestellt haben.

Deshalb weigern sich die Aktivisten, das Wahlergebnis für ihre Provinz anzuerkennen. Sie reichten bei der Wahlkommission eine Petition ein, in der behauptet wird, viele Bürger hätten 500 Baht erhalten, um für bestimmte Parteien zu stimmen. „Wir möchten, dass die Kommission die Abstimmungskäufe untersucht und alle Wahlergebnisse storniert", sagte Anurak Janetawanich, einer der Anführer der Gruppe. Er lehnte es ab, Parteien zu nennen, die am Stimmenkauf beteiligt gewesen waren. Nach den nicht offiziellen Ergebnissen gewann die Partei Phalang Pracharat sechs Wahlkreise, einer ging an den Future Forward-Kandidaten.