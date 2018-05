Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

BANGKOK: Ein Berufungsgericht hat am Donnerstag die Anklage wegen strafbarer Verleumdung gegen den britischen Aktivisten für Arbeitsrechte, Andy Hall, zurückgewiesen.

Geklagt hatte die thailändische Ananasfirma Natural Fruit Company. Der Rechtsstreit geht auf einen Bericht aus dem Jahr 2013 zurück, in dem Andy Hall für die finnische Verbraucherorganisation Finnwatch recherchierte und Arbeitsmissbrauch bei der Ananaskonservenfabrik von Natural Fruit festgestellt hatte. Das Unternehmen beschäftigte Wanderarbeiter aus Myanmar, die aussagten, das Unternehmen habe sie missbraucht und die Arbeitsbestimmungen verletzt. Laut Sunya Joongdee, einem Anwalt von Hall, sah das Gericht am Donnerstag keine kriminelle Diffamierung. Deshalb sei es auch kein Fall von Computerkriminalität. Das Gericht habe akzeptiert, dass Halls Interviews mit Wanderarbeitern Informationen enthüllten, die veröffentlicht werden sollten, meldet „Pattayaone.news“. Erst im April hatte das Strafgericht einen Haftbefehl gegen den Aktivisten erlassen, weil er nicht vor Gericht erschienen war. Hall ist nicht mehr in Thailand ansässig.