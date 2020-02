BERLIN/WIEN (dpa) - Schlagersänger Andy Borg («Adios Amor») ist jetzt als Comic-Ente im Disney-Universum verewigt.



In einem neuen «Lustigen Taschenbuch» in Wiener Mundart schwebt er als Andy Dorg mit Daisy Duck über das Tanzparkett des Wiener Opernballs und haucht: «I bin entzückt, gnädigstes Fräulein.»

Entzückt ist auch der echte Andy Borg, wie der Verlag Egmont Ehapa am Donnerstag mitteilte. «Es war immer ein Traum von mir, einmal in Entenhausen eine Rolle zu spielen», wird der 59-Jährige zitiert. Weniger angetan ist natürlich Donald, der im Comic für den Star von Daisy stehengelassen wird. Das «Lustige Taschenbuch» auf Wienerisch kommt am 20. Februar heraus.