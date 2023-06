Von: Björn Jahner | 12.06.23

BANGKOK: Thailands geschäftsführender Premierminister Prayut Chan-o-cha will die Verkehrsinfrastruktur ausbauen und damit die wirtschaftliche Entwicklung der südlichen Region fördern, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri am Sonntag (11. Juni 2023).

Dazu gehöre auch die Verkehrsanbindung zwischen dem Golf von Thailand und der Andamanensee, betonte der Regierungssprecher.

Mit diesem Projekt sollen die Vorteile der geografischen Lage Thailands in Südostasien, die sich günstig auf Transport und Handel auswirkt, weiter ausgebaut werden. Die zuständigen Behörden wurden angewiesen, das südliche „Landbridge“-Projekt als Teil der grundlegenden Infrastrukturentwicklungsbemühungen zu untersuchen und zu entwickeln, um einen nahtlosen Transportdienst zwischen den beiden Seehäfen in den Provinzen Ranong (Andamanensee) und Chumphon (südliche Golfküste) zu integrieren.

Es wird erwartet, dass ein effizienter Seeverkehr die Wettbewerbsfähigkeit der thailändischen Wirtschaft steigern wird. Der Premierminister hat die Fortschritte des Projekts genau verfolgt und betont, dass die Meinungen der Beteiligten, der Geschäftsleute, der Investoren und der Anwohner berücksichtigt werden müssen.

Der Regierungssprecher fügte hinzu, dass die Hauptinfrastruktur des Projekts Tiefseehäfen in der Provinz Chumphon auf der Seite des Golfs von Thailand und in der Provinz Ranong auf der Seite der Andamanensee umfasst. Die Verbindungsstrecke zwischen den beiden Häfen ist rund 90 Kilometer lang und besteht aus einer sechsspurigen Schnellstraße und normalspurigen Eisenbahngleisen. Das Projekt soll laut dem Regierungssprecher die geografische Lage des Landes als strategisches Verkehrs- und Handelszentrum in Südostasien nutzen.

Das Land Bridge Projekt zielt darauf ab, Entfernungen und Transportkosten zu reduzieren und das Wachstum anderer komplementärer Industrien zu unterstützen, erklärte Khun Anucha.

Der Sprecher führte fort, dass es bei dem Projekt „Landbridge“ nicht nur um die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und der Logistik gehe, sondern auch um einen entscheidenden Teil der Entwicklung des Südlichen Wirtschaftskorridors (SEC). Der SEC umfasst die Provinzen Chumphon, Ranong, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat und ist als zentraler Knotenpunkt geplant, der Handel und Logistik mit den wichtigsten Wirtschaftsgebieten des Landes verbindet. Das SEC soll als Plattform für die Entwicklung hochwertiger Bioindustrien und landwirtschaftlicher Verarbeitungsprozesse dienen und die Qualität und den Standard des Tourismus auf internationales Niveau heben.

Derzeit werden für das Projekt Rückmeldungen von verschiedenen Gruppen eingeholt, darunter internationale Investoren verschiedener Reedereien, thailändische und ausländische Geschäftsleute sowie die Öffentlichkeit. Darüber hinaus werden Studien zur Bewertung der Umweltauswirkungen und zur Analyse von Investitionsentwicklungsmodellen durchgeführt, die von umfassenden öffentlichen Anhörungen begleitet werden.

Das Verkehrsministerium geht davon aus, dass das Verkehrsprojekt nach seiner Fertigstellung das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der südlichen Region über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren kontinuierlich von zwei auf zehn Prozent steigern und einen wirtschaftlichen Wert von fast 500 Milliarden Baht generieren wird. Darüber hinaus wird es Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, neue Berufe in den Gemeinden einführen, das Einkommen erhöhen und die Lebensqualität in allen Bereichen verbessern, so der Sprecher.

Der Premierminister möchte den Grundstein für die Entwicklung einer integrierten Basisinfrastruktur legen, die alle Regionen des Landes miteinander verbindet und sich über Land-, Schienen-, See- und Luftverkehrsinfrastrukturen auf die benachbarten ASEAN-Staaten ausdehnt, verdeutlichte er. Nach Aussage des Regierungssprechers würde der regionale Verkehrsknotenpunkt die Landwirtschaft, den Tourismus und verschiedene Industriezweige unterstützen, die Lebensqualität der Menschen in der Region verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit Thailands steigern.