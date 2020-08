Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.20

PATTAYA: Die Stadtverwaltung will das Touristenzentrum für thailändische Urlauber attraktiver machen und hat mehrere Maßnahmen beschlossen.

So können Autofahrer künftig ihr Fahrzeug an Samstagen, Sonn- und Feiertagen entlang der Beach Road abstellen, so, wie es seit langem am Jomtien-Strand erlaubt ist. Wie „Manager Online“ berichtet, wird das Parken an ausgewählten Stellen auf der rechten Fahrbahnseite möglich sein. Weitere Parkflächen sollen vor Geschäften geschaffen werden. Die Stadtverwaltung hat aber deutlich gemacht, sollten Autofahrer die Parkerlaubnis missbrauchen, wird hart durchgegriffen.

Mit den Liegestuhlverleihern hat der stellvertretende Bürgermeister Manote Nongyai vereinbart, dass sie ihre Liegestühle von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr anbieten können. Die Verleiher müssen aber morgens von 6 bis 10 Uhr ihren Strandabschnitt säubern. Laut der Vereinbarung sollen die Liegestühle alle vier Monate drei Tage (dienstags bis donnerstags) vom Strand entfernt werden, damit die Stadt ihren Strandabschnitt gründlich reinigen kann. Fällt die Schließung auf einen gesetzlichen Feiertag, wird ein Ersatztag zugelassen.