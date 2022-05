Von: Björn Jahner | 06.05.22

PATTAYA: Die Seeland Brewery befindet sich in der Soft-Opening-Phase – der beste Zeitpunkt für einen Besuch, um sich von Pattayas deutschem Brauhaus zu überzeugen:

Und zwar täglich von 16.00 bis 23.00 Uhr.

Geboten werden authentische bayrische Schmankerl, ofenfrische Pizzen, Thai-Food, leckere Kuchen und vieles mehr sowie natürlich die erfrischenden Brauereierzeugnisse der Seeland Brewery.

Die Seeland Brewery befindet sich direkt an der Baht-Bus-Linie in der Thappraya Road, Ecke Soi 10 (Karte), in Jomtien. Ein kostenloser Parkplatz mit Shuttle-Service zum Restaurant befindet sich in der Soi 10.

Mehr erfahren Sie auf Facebook und unter Seeland-Brewery.com.