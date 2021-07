BANGKOK: An den beiden religiösen Feiertagen Asanha Bucha und Buddhist Lent gilt an diesem Wochenende für ganz Thailand ein striktes Verbot für Verkauf und Ausschank von Alkohol.

Der Staatsfeiertag Asanha Bucha fällt auf den Samstag, 24. Juli. Es folgt am Sonntag, 25. Juli, der buddhistische Feiertag Buddhist Lent oder Khao Phansa, der Beginn der dreimonatigen Fastenzeit. Das Alkoholverbot beginnt am Samstag um 0.01 Uhr und endet am Sonntag um Mitternacht (23.59 Uhr). Da Asanha Bucha als staatlicher Feiertag auf einen Samstag fällt, wird dieser Feiertag am Montag, 26. Juli, nachgeholt.