An 145 Standorten wird Verkehr kontrolliert

BANGKOK: Soldaten, Polizisten und Verwaltungsangestellte kontrollieren im Großraum Bangkok und im tiefen Süden an 145 Standorten den Straßenverkehr.

Laut General Chalermpol Srisawat, Oberbefehlshaber der Royal Thai Armed Forces (RTAF), wurden 88 Kontrollpunkte in Bangkok errichtet, 22 in den umliegenden Provinzen und 35 in den vier südlichen Grenzprovinzen. Überwacht wird der Autoverkehr zwischen den Provinzen und die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre. Sie gilt für mindestens 14 Tage in den zehn dunkelroten Provinzen Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon, Narathiwat, Pattani, Yala und Songkhla.

Jeder, der sich über die Einschränkungen hinwegsetzt, muss mit rechtlichen Schritten rechnen, die auf dem Notstandsdekret und dem Gesetz über übertragbare Krankheiten basieren, betonte Teerapong Pattamasingh Na Ayuthaya, stellvertretender Sprecher der RTAF. Reisen aus medizinischen Gründen sind während der Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr sowohl für Patienten als auch für deren Begleiter erlaubt, ebenso der Transport von Waren, Lebensmitteln, Medizin, landwirtschaftlichen Produkten, Treibstoff, Briefen und Paketen.