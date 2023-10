Amoklauf: Waffe und Munition beschlagnahmt

BANGKOK: Bei der Durchsuchung der Wohnung des 14-jährigen Verdächtigen, der als Hauptverdächtiger des schrecklichen Amoklaufes am Dienstag (3. Oktober 2023) im Einkaufszentrum Siam Paragon in der Bangkoker Innenstadt gilt, beschlagnahmte die Polizei eine Airsoft-Pistole und eine große Menge an Patronen.

Bei der Wohnung handelt es sich um ein 2,5-stöckiges Stadthaus in der Soi Phetkasem 88/1, Unterbezirk Bang Khae Nuea, Bezirk Bang Khae, Bangkok.

Die verschiedenen Schusswaffen, die bei der Durchsuchung beschlagnahmt wurden, sind als Beweismittel sichergestellt worden. Dazu gehören:

7 verbrauchte Patronenhülsen des Kalibers .22

3 Kugeln des Kalibers 5,56

1 Geschoss des Kalibers .45

5 verbrauchte Patronenhülsen von Schrotkugeln

2 verbrauchte Patronenhülsen von Geschossen des Kalibers .357

1 verbrauchte Patronenhülse eines Geschosses des Kalibers 9 mm

49 scharfe Patronen des Kalibers 9 mm

1 silberne BB Gun Airsoft-Pistole

1 schwarzes Airsoft-Pistolenmagazin

1 Blatt Schießpapier (Airsoft-Pistolen-Zielscheibe)

Berichten zufolge wohnt die Familie des Verdächtigen normalerweise in einer Eigentumswohnung in der Gegend von Sathorn. Die Wohnung, die durchsucht wurde, wird offenbar nur einmal im Monat von der Familie besucht.

Den Ermittlungen zufolge wissen die Eltern des Verdächtigen nicht, woher die beschlagnahmten Waffen stammen, die ihr Sohn besaß.

Diese Erkenntnisse sind Teil der laufenden Ermittlungen zu diesem Vorfall.