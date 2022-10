EILMELDUNG - NONG BUA LAMPHU: Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in einem Kinderzentrum in der Provinz Nong Bua Lamphu sind am Donnerstag 30 Menschen, darunter auch Kinder, erschossen worden.

Der Angreifer soll mit einem weißen Pickup mit dem Bangkoker Kennzeichen 6 กธ [Kor Tor] 6499 geflohen sein.

Hinweise zum flüchtigen Täter oder zum Tatfahrzeug werden unter der Kurzwahl 191 entgegengenommen. Das Motiv zur Tat ist noch unklar.