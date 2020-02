Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

NAKHON RATCHASIMA: Laut der National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) müssen Kabelfernsehsender mit Konsequenzen rechnen, die den offiziellen Befehl zur Unterbrechung ihrer Live-Übertragung über den Amoklauf eines Soldaten am Samstagabend im Einkaufszentrum Terminal 21 in Nakhon Ratchasima ignoriert haben.

NBTC-Generalsekretär Takorn Tantasith sagte, mehrere Nachrichtensender müssten erklären, warum sie die Live-Berichterstattung über die Sicherheitssoperation nach 21.30 Uhr fortgesetzt haben. „Ich musste die Leitung dieser Kanäle anrufen, um sie zu bitten, kooperativ zu sein, da diese Live-Übertragungen die Sicherheit der an der Operation beteiligten Beamten gefährdeten."

Eine Reihe lokaler Kabelnachrichtensendern wurde wegen ihrer aggressiven, umfassenden Berichterstattung kritisiert, die die Operation zur Rettung von Hunderten von Menschen gefährdet haben soll. Sie waren in der Mall gefangen, nachdem der bewaffnete Soldat in dem beliebten Einkaufszentrum in Nakhon Ratchasima Zuflucht gesucht hatte. Mehrere Menschen wurden als Geisel gehalten. Der Reporter eines Kabelfernsehsenders berichtete über die Bewegungen von Spezialeinheiten vor Ort. Die Live-Berichte, die mit einem Grundriss des Einkaufszentrums ausgestrahlt wurden, veranlassten die Behörden, die Unterbrechung der Live-Übertragungen zu fordern, berichtet die „Bangkok Post“.

Laut Warat Kurachit, Assistent des Präsidenten für Unternehmenskommunikation am National Institute of Development Administration, war es nicht das erste Mal, dass Kabel-TV-Nachrichtensender verantwortungslos gehandelt haben. Es sei an der Zeit, dass die Behörden Richtlinien für die Übertragung sensibler Situationen sowie angemessene Strafen festlegen. Buddhipongse Punnakanta, Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, erklärte, Facebook habe zugestimmt, gruselige Bilder von seiner Plattform zu entfernen. Die Regierung hatte auch Google und YouTube aufgefordert, unangemessene Inhalte im Zusammenhang mit den Schießereien zu melden und zu entfernen.