Amoklauf-Drohung makabrer Scherz eines Betrunkenen

BURIRAM: Am Donnerstag stellte sich ein 22-jähriger Einheimischer der Polizei in Buriram, nachdem er auf Facebook gedroht hatte, eine Waffe für einen Amoklauf in einem populären Einkaufszentrum in der Hauptstadt der gleichnamigen Isaan-Provinz zu suchen.

Der junge Mann mit dem Spitznamen „Ring“ aus dem Bezirk Huai Rat suchte die Wache in Begleitung von Verwandten auf und gestand, das Posting am Montagabend im betrunkenen Zustand aus Spaß in dem sozialen Netzwerk veröffentlicht zu haben. Als er wieder nüchtern war bereute er die Tat und beschloss, die Polizei über seinen makabren Scherz zu informieren.

Unter seinem Facebook-Profil „Ring HR“ postete er: „Suche eine AK (Anm. d. Red.: Maschinengewähr) oder M16 (Anm. d. Red.: Sturmgewehr) für nicht mehr als 100.000 Baht. Ich werde die Waffe bei einem Amoklauf im Taweekit Buriram einsetzen 555.“ Mit der Drohung hatte er die Einwohner Burirams in Angst und Schrecken versetzt, weshalb die Sicherheitskräfte ihre Ermittlungen gegen ihn aufnahmen. Die Drohung erfolgte nur wenige Tage nach dem verheerenden Amoklauf eines Soldaten im Einkaufszentrum Terminal 21 Korat mit 29 Toten.