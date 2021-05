Amnesty: Politisch motivierte Anklagen gegen Kinder stoppen

Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Amnesty International (AI) hat am Donnerstag mit 41 Schaufensterpuppen gegen politisch motivierte Anklagen gegen Kinder protestiert. Jede der kindergroßen Schaufensterpuppen vor dem Schrein Mae Thorani im Bezirk Phra Nakhon trug ein Schild, auf dem das Alter und die Anklage gegen einen Minderjährigen wegen der Teilnahme an pro-demokratischen Protesten angegeben war.

„Aus unserer Dokumentation und Beobachtung geht hervor, dass mindestens 41 Kinder unter 18 Jahren in 37 Fällen angeklagt wurden, weil sie an öffentlichen Versammlungen teilgenommen und ihre Meinung geäußert haben", sagte der Direktor von Amnesty International (AI) Thailand, Piyanuch Khotsarn. Fünf Kinder in sechs Fällen, darunter ein 14-Jähriger, seien wegen Majestätsbeleidigung und anderer schwerer Straftaten angeklagt worden. Es sei das erste Mal gewesen, dass Kinder wegen Majestätsbeleidigung nach Artikel 112 des Strafgesetzbuches verhaftet worden seien, viele gewaltsam. Ihnen sei das Recht auf Zugang zu ihren Eltern, Rechtsbeistand und sofortige medizinische Versorgung verweigert worden.

Die Menschenrechtsgruppe forderte die thailändische Regierung auf, als Vertragsstaat des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der Konvention über die Rechte des Kindes das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung zu wahren. Die Regierung müsse die politisch motivierte Verfolgung von Kindern und Jugendlichen wegen der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung einstellen.