Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.18

KRABI: Ein amerikanischer Tourist wurde auf der Koh Lanta tot aufgefunden.

Die Leiche des 26-Jährigen wurde am vergangenen Dienstag im Wasser vor dem Strand Klongnin entdeckt. Der Amerikaner hatte laut Oberst Attapong Sanjaiwut von der Touristenpolizei am 14. Oktober im Golden Pool Villas Hotel eingecheckt. "Nach unseren Nachforschungen checkte er am 15. Oktober aus dem Hotel, und am 16. Oktober wurde seine Leiche gefunden.“ Der Leichnam wurde inzwischen zur Autopsie nach Surat Thani gebracht. Da die Beamten keine Wunden oder Anzeichen von Kämpfen an seinem Körper gefunden haben, geht die Polizei vom Tod durch Ertrinken aus.