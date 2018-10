Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.18

SATUN: Mitarbeiter mehrerer Behörden suchen auf der Koh Lipe und im Meer nach einem amerikanischen Touristen, der seit Dienstagmorgen vermisst wird.

Satuns Polizei, Touristenpolizei, Immigrationspolizei, Soldaten und Hafenbeamten setzten am Donnerstag die Suche fort, nachdem zwei Freunde berichteten, der 39-Jährige sei verschwunden. Die Freunde hatten mit ihm am Montagabend bis in die Morgenstunden getrunken und waren dann schwimmen gegangen. Der Amerikaner kehrte aus dem Meer nicht zurück. Beamte überprüften auch ein Gebiet etwa sechs Seemeilen von Koh Lipe entfernt, nachdem Fischer berichteten, sie hätten etwas gesehen, das wie ein menschlicher Körper ausgesehen habe. Gefunden wurde der Vermisste nicht. Er war mit seinen drei Freunden am 18. Oktober in Thailand angekommen.