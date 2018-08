GEISENHEIM (dpa) - Deutschlands Winzer müssen mit Insekten kämpfen, die bisher in Mitteleuropa keiner kannte. Das ist nicht das einzige Problem, das steigende Temperaturen dem Weinbau bescheren.

Im benachbarten Elsass, in der Schweiz und in Österreich hat sich der Schädling schon breitgemacht. Jetzt soll das Übersiedeln der amerikanischen Rebzikade nach Deutschland mit Hilfe von speziellen Fallen in den Weinbergen und einem strengen Monitoring verhindert werden. «Sie steht vor den Toren», sagt Annette Reineke, die Expertin für die Erkrankung von Pflanzen ist. Die Professorin leitet das Institut für Phytomedizin an der Weinbau-Hochschule in Geisenheim im Rheingau (Hessen).

