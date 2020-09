Amerikaner wegen negativer Hotelbewertung verhaftet

Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.20

KOH CHANG: Das Sea View Resort hat gegen einen in Thailand arbeitenden Amerikaner eine Verleumdungsklage eingereicht, weil dieser auf der Reiseplattform Tripadvisor das Hotel negativ bewertet hatte.

Die Immigration hatte den Amerikaner festgenommen und später gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt. Verleumdungsgesetze werden in Thailand seit langem als problematisch angesehen, da sie von Unternehmen und einflussreichen Persönlichkeiten häufig dazu benutzt werden, Kritiker einzuschüchtern. Nach dem Gesetz beträgt die Höchststrafe zwei Jahre Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von 200.000 Baht.

Das Sea View Resort auf der Insel Chang hat auf Tripadvisor fast 2.000 Bewertungen, mehr als die Hälfte davon bezeichnen das Hotel als „ausgezeichnet". Der US-Gast hatte sich im Juli in einem Kommentar auf der Reiseplattform Tripadvisor über das „unfreundliche Personal" des Hotels beschwert. Dieses verhalte sich, als seien Gäste unerwünscht. Laut der Immigration war der Amerikaner mit dem Personal in Streit geraten, weil er für Alkohol, den er in das Hotel mitgebracht hatte, kein Korkengeld zahlen wollte. Der F&B-Manager entschied dann, dass der Gast, um weitere Störungen zu vermeiden, seinen Alkohol trinken durfte, ohne dass die Korkengebühr in Rechnung gestellt wurde. Dennoch bewertete der Amerikaner mehrfach auf Plattformen das Hotel negativ.