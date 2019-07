Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

BANGKOK: Beim Überqueren der Klong 1 Road wurde am Donnerstagmorgen ein Amerikaner von einem Motorrad erfasst und getötet.

Sanitäter leisteten an der Zufahrtstraße zur Wohnanlage Lumpini Township Erste Hilfe mit Wiederbelebung. Doch der Ausländer erlag seinen schweren Verletzungen am Unfallort. Eine 24 Jahre alte Frau berichtete der Polizei, dass sie mit zwei Freunden und dem Amerikaner die Fahrbahn überqueren wollten. Ein Motorradfahrer stoppte, ein weiterer hielt nicht an, erfasste den Ausländer und floh. Der Amerikaner wurde anschließend gegen ein Taxi geschleudert.