Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.19

PATTAYA: Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen Amerikaner festgenommen, der das Wachstumshormon Ansomone verkaufte.

Die Beamten stellten zehn Kisten mit dem Produkt ohne Etiketten der für Lebensmittel und Medikamente zuständigen Behörde FDA sowie mehrere Motorräder und Autos sicher. Die Polizei war auf den 66-Jährigen gestoßen nach der Inhaftierung eines Ausländers und der Beschlagnahme von Hormonprodukten mit dem Markennamen Atlas in Chiang Mai. In einer verdeckten Operation hatten sich Polizisten als Käufer von Muskelhormonprodukten zu einem Preis von 75.000 Baht ausgegeben. Der Amerikaner sollte sie in einem Laden abgeben. Dort wurde er festgenommen. In dessen Apartment konfiszierten die Beamten Bankbücher und weitere Dokumente.

Der Ausländer will die Hormonprodukte aus Hongkong bezogen und sie als Nahrungsergänzungsmittel deklariert haben. Abnehmer waren vorwiegend Ausländer, die Bodybuilding betrieben oder unter Muskelschmerzen litten. Der Verhaftete sagte aus, mit den Einnahmen habe er Motorräder gekauft und sie an ausländische Touristen vermietet. Pro Monat will er 500.000 Baht eingenommen haben.