NAN: Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Amerikaner verhaftet, der seine schwangere thailändische Frau getötet haben soll. Laut den Ermittlern steckte der Mann die Leiche in eine Mülltonne und entsorgte diese auf einem Feld.

Der Amerikaner kam 2019 nach Thailand und war zuvor in den Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Der damals 30-Jährige wurde in den USA wegen des Verdachts auf versuchten Mord zweiten Grades, Körperverletzung, Manipulation von Sachbeweisen, Richten einer Feuerwaffe auf eine Person und häusliche Gewalt verhaftet worden.

Die Mutter seiner 32-jährigen Ehefrau machte sich Sorgen um das Wohlergehen ihrer Tochter, nachdem sie am Montag das gemietete Haus des Paares aufgesucht hatte. Sie sah, wie der Amerikaner auf einem Motorrad davonfuhr. Die Frau entdeckte Blut an mehreren Stellen im Haus. Am Mittwoch fanden Polizeibeamte mit Spürhunden die Leiche der Thai auf einem Feld etwa 15 Kilometer von ihrem Haus entfernt. Ihr Körper steckte in einem im Unterholz abgelegten Mülleimer. Der Amerikaner wurde am Donnerstagnachmittag im Bezirk Hang Dong von Chiang Mai verhaftet. Laut der Polizei soll der Ausländer gestanden haben, seine Frau getötet und die Leiche entsorgt zu haben. Er wird der Polizei in Nan übergeben.