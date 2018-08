Amerikaner sticht auf seine Thai-Frau ein

PATTAYA: Die Polizei hat am frühen Mittwoch einen Amerikaner verhaftet, der seine thailändische Frau geschlagen und mit einem Messer schwer verletzt haben soll.

Um 5.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass vor der Polizeibox an der Beach Road in Jomtien eine Thai mit ihrem sieben Jahre alten Sohn liege. Die schwer verletzte Frau hatte eine Wunde am Kopf und eine Stichwunde an der rechten Seite ihres Körpers. Sie wurde umgehend zu einem Krankenhaus gebracht. Der 49 Jahre alte Sicherheitsmann des Condotels berichtete der Polizei, die Frau habe mit ihrem Sohn fluchtartig das Gebäude verlassen und um Hilfe ersucht. Er habe beide zur Polizeibox gebracht und auf die Beamten gewartet. Die Ermittler überprüften daraufhin ein Zimmer im dritten Stockwerk des Condotels und verhafteten den 49-jährigen Amerikaner. Nach Angaben der Polizei lagen in dem Zimmer sechs Messer verstreut auf dem Boden. Der Raum schien durchwühlt, eine leere Whiskyflasche lag auf dem Boden. In einer Schublade fand die Polizei die Droge Crystal Meth.