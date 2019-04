Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.19

CHIANG MAI: Internet-Kommentatoren loben einen amerikanischen Touristen, weil dieser sein Taxi anhalten ließ und im strömenden Regen bei der Bergung von Unfallopfern half.

Der 26-jährige Amerikaner war erst kurz zuvor in Chiang Mai eingetroffen und wollte sich mit einem Taxi nach Pai bringen lassen. Während der Fahrt erreichte das Taxi eine Unfallstelle. Ein Sommersturm hatte einen Baum entwurzelt, der auf ein Fahrzeug gefallen war. Eine Frau wurde in dem Auto eingeklemmt, drei weitere Insassen erlitten Verletzungen. Der Amerikaner, von Beruf Ingenieur, trotzte dem strömenden Regen und konnte mit weiteren Helfern die 56-jährige Frau befreien. Laut „Sanook“ soll sie an ihren schweren Verletzungen gestorben sein.