Foto: Tourism Authority Of Thailand

KOH PHI PHI: Die Polizei auf der Touristeninsel Koh Phi Phi untersucht den Tod eines amerikanischen Mannes, der vermutlich ertrunken ist. Lokalen Medien zufolge besuchte der 51-Jährige zu diesem Zeitpunkt die beliebte Wikingerhöhle.

Die Wikingerhöhle befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite von Koh Phi Phi Leh in der bekannten Maya Bay. Die Wikingerhöhle ist ein beliebter Ort zum Tauchen und Schnorcheln. Es wird angenommen, dass der Amerikaner am Dienstag (18. April 2023) im Wasser vor der Höhle in Schwierigkeiten geriet.

Nach Aussage eines Reiseleiters war der Mann zunächst am Leben und wurde zur Notfallbehandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er mit Herz-Lungen-Wiederbelebung behandelt wurde. Die Ärzte konnten ihn jedoch nicht wiederbeleben, weshalb er kurz darauf für tot erklärt wurde.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der Tourist mit einer Gruppe von neun Freunden unterwegs gewesen sei. Die Polizei auf Koh Phi Phi hat eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet und steht in Kontakt mit der amerikanischen Botschaft und den nächsten Angehörigen des Touristen.