Written by: Redaktion DER FARANG | 21/04/2020

BANGKOK: Ein ehemaliger Veteran des US-Marine und des Irak-Krieges wurde am Dienstag verhaftet, weil er vor der US-Botschaft ein verdächtiges Paket deponiert hatte.

Der 35 Jahre alte Englischlehrer an einer Schule in der Provinz Chonburi wurde kurz nachdem er morgens ein Paket vor der US-Botschaft abgelegt hatte in Gewahrsam genommen. Der Bereich vor der Botschaft wurde abgesperrt, und Beamte eines Kampfmittelräumdienstes untersuchten den Fund. In der Box fanden sie eine Muay-Thai-Puppe, Batterien, Stoffstücke und Papier. Die Motive des Amerikaners sind nicht klar. Er schwieg nach seiner Festnahme und scheint ein mentales Problem zu haben. Der Ausländer wurde zur Untersuchung zum Somdet Chaopraya Institut für Psychiatrie gebracht. Nach Angaben von Verwandten hat der Mann im Irak gedient und war dort von einer Explosion getroffen worden.