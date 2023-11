Von: Björn Jahner | 10.11.23

PATTAYA: Motorradfans aufgepasst! Im The Bikers Café Thailand in Sattahip wird am Sonntag, 26. November von 11.00 bis 15.00 Uhr das „American Car & Bike Meet @ The Bikers Café“ veranstaltet.

Die Besucher dürfen sich auf amerikanische Autoträume und dicke Chopper freuen. Abgerundet wird das Bikertreffen auch dieses Mal wieder mit einem umfangreichen internationalen und thailändischen Buffet zum kleinen Preis! Reservierung unter der Rufnummer 085-299.6188. Infos: bikers-cafe.com.