FORT WORTH (dpa) - Die große US-Fluggesellschaft American Airlines hat ihre Flüge nach Venezuela im Zuge der politischen Unruhen in dem südamerikanischen Land vorübergehend eingestellt.



«Die Sicherheit unserer Team-Mitglieder und Kunden steht immer an oberster Stelle», teilte das Unternehmen am Freitag mit. American Airlines werde nicht in Ländern operieren, die das Unternehmen nicht als sicher einschätze.

Zuvor hatte die Pilotengewerkschaft ihren Mitgliedern geraten, Flüge nach Venezuela zu verweigern. Das US-Außenministerium hatte amerikanische Staatsbürger aufgefordert, das Land zu verlassen und auch schon seine diplomatischen Vertreter abgezogen. Venezuela ist nun noch weiter isoliert, American Airlines war die letzte große US-Fluggesellschaft, die noch Flüge in das Land angeboten hatte.