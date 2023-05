Foto: The Nation

BANGKOK: Der Fokus der Ermittlungen gegen die mutmaßliche Serienmörderin Sararat „Am“ R. hat sich nun auch auf ihren Ex-Mann, einen Polizeibeamten, ausgeweitet, nachdem die Ermittler sagten, dass sie die mutmaßlichen Morde nicht ohne Hilfe begangen haben kann.

Thailands stellvertretender nationaler Polizeichef Surachet „Big Joke“ Hakparn bestätigte am Dienstag (2. Mai 2023), dass in den nächsten zwei Tagen ein Haftbefehl gegen einen ungenannten Polizeibeamten beantragt werden soll. Das thailändische Nachrichtenportal The Nation vermutet jedoch, dass der Haftbefehl gegen Oberstleutnant Withoon R., den Ex-Ehemann von Sararat, erlassen wird.

Khun Withoon wurde als stellvertretender Polizeichef der Polizeistation Ban Pong in Ratchaburi suspendiert, nachdem seine Ex-Frau letzten Monat verhaftet worden war.

Er wurde am Dienstag zum zweiten Mal befragt und gab wertvolle Informationen, beharrte aber auf seiner Unschuld, so Big Joke.

Khun Withoon sagte der Polizei, dass Khun Sararat ihn gebeten habe, das Auto eines mutmaßlichen Opfers, Suthisak P., aus Udon Thani abzuholen. Er habe das Auto dann nach Nakhon Pathom gefahren, wo Khun Sararat es an ein Pfandhaus in der Provinz verkauft habe, sagte der stellvertretende Polizeichef.

Er fügte hinzu, dass Khun Sararat ihre Verbrechen auch an Wochenenden beging, wenn sie mit ihren Opfern reiste, um eine Spur zu legen.

„Wir müssen prüfen, wer mit ihr Wochenendausflüge unternommen hat und was sie zu den Verbrechen veranlasst hat, z. B. die Rückzahlung von Schulden“, so Big Joke. Die mutmaßliche Täterin habe laut Big Joke Schulden angehäuft und Bargeld an viele Personen überwiesen, darunter auch Kriminelle.

In ihrem Auto wurden unter anderem Kreditverträge und Spuren von Zyanid gefunden. Die Polizei untersuche nun die in den Fall verwickelten kriminellen Konten, betonte Big Joke.

Khun Withoon sagte, dass er sich von Khun Sararat wegen finanzieller Probleme scheiden lassen habe, aber die Ermittler glauben, dass er dies tat, um einer Strafverfolgung zu entgehen, sagte Thailands stellvertretende Polizeichef.

Das Paar ließ sich Berichten zufolge vor drei Jahren scheiden, lebte aber bis letztes Jahr gemeinsam in einer Polizeiunterkunft in Kanchanaburi.

Khun Withoon wird zunächst wegen Veruntreuung und Verwendung eines gefälschten Kennzeichens angeklagt, erläuterte Big Joke.

Khun Sararat und Khun Withoon sind die einzigen Verdächtigen in diesem Fall.

Die Polizei geht davon aus, dass Khun Sararat, 36, 14 Opfer vergiftet hat, um deren Wertsachen zu stehlen und Schuldenrückzahlungen zu umgehen. Ein mutmaßliches Opfer überlebte und alarmierte die Polizei. Beamte verhafteten Khun Sararat am 25. April 2023 im Chaengwattana-Regierungskomplex in Bangkok. Sie wurde bisher wegen 10 Morden angeklagt, aber Surachet sagte, die Polizei habe genügend Beweise, um sie für alle 14 Todesfälle anzuklagen.