Am Sonntag wird in Thailands 76 Provinzen gewählt

Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.20

BANGKOK: Die Wahlen zu den Provinzverwaltungsorganisation (PAO) am Sonntag werden hart umkämpft sein, da ehemalige Verbündete in einigen wichtigen Wahlkreisen gegeneinander antreten. Eine Besonderheit der PAO-Wahl ist, dass eine Provinz als ein Wahlbezirk gilt, im Gegensatz zu den Parlamentswahlen, bei denen mehrere Wahlbezirke eine Provinz abdecken.

In den 76 Provinzen sind jeweils der Vorsitzende und die PAO-Räte zu benennen. Es ist die erste Wahl seit dem Militärputsch im Jahr 2014. Viele PAOs werden von mächtigen politischen Familien dominiert. Es wird erwartet, dass die neue Partei, die Progressive Bewegung, die Wahl beleben wird. Die Gruppe bewirbt sich um den Vorsitz der PAO in 42 Provinzen. Weerasak Krueathep, ein Politikwissenschaftler an der Chulalongkorn Universität, sagt voraus, dass die PAO-Wahl keine radikalen Veränderungen mit sich bringen wird.

Wegen der Provinzwahl darf von Samstag um 18 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr Alkohol weder verkauft noch ausgeschenkt werden.