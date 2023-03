BANGKOK: Am morgigen Sonntag (5. März 2023) beginnt der Sommer in Thailand, teilte das Meteorologische Amt mit und sagte voraus, dass morgen voraussichtlich mit Höchstwerten von bis zu 43 Grad Celsius gerechnet werden muss.

„Die kühle Jahreszeit ist vorbei“, sagte die Direktorin der Wetterbehörde, Chomphari Chomphurat, auf einer Pressekonferenz. Der Sommer beginnt in Thailand dieses Jahr am 5. März und wird Mitte Mai mit dem Eintreffen der Regenzeit enden.

Die Temperatur wird ab Sonntag im Norden des Landes auf 35 Grad Celsius oder mehr ansteigen und bis zum Ende des Sommers hoch bleiben, sagte Khun Chomphari.

„Die durchschnittliche Sommer-Temperatur wird in diesem Jahr 35,5 Grad Celsius betragen, was höher ist als im letzten Jahr“, informierte sie.

In den nördlichen Provinzen Sukhothai, Tak, Lampang und Mae Hong Son werden die Temperaturen in diesem Sommer sogar auf 40 bis 43 Grad Celsius ansteigen, fügte Khun Chomphari hinzu.

Im Großraum Bangkok werden die Höchsttemperaturen bei 38 bis 39 Grad Celsius liegen, sagte sie.

Der Sommer Norden Thailands ist durch wechselnde Winde – von Nordost bis Südost – gekennzeichnet.

Es wird erwartet, dass die Gewitter im Norden, Nordosten, in der Zentralebene und im Osten des Landes bis Mitte des Monats anhalten werden, da eine kalte Luftmasse aus China auf die zunehmend heißere Luft in Thailand trifft, so Khun Chomphari.

Das Wetter wird zwischen Ende April und Mitte Mai unbeständig sein, mit plötzlichen Wechseln von brütender Hitze zu Gewittern und starken Winden, erläuterte sie. Auch Hagelstürme seien laut der Meteorologin möglich.

Im Norden und Nordosten wird es bis Mitte des Monats dichten Morgennebel geben, in einigen Gebieten auch Sommergewitter.

Zwischen Ende März und Ende April werden in 20 bis 30 Prozent der südlichen Gebiete Thailands Gewitter erwartet. Ab Mitte Mai werden die Niederschläge heftiger und häufiger sein und 60 bis 80 Prozent der Region treffen.

In den Küstengebieten der Andamanensee wird mit zwei bis drei Meter hohem Seegang gerechnet, während die Wellen im Golf von Thailand ein bis zwei Meter hoch sein werden.

Khun Chomphari führte fort, dass die Niederschlagsmenge im Norden des Landes durchschnittlich sein wird, während sie im Süden „etwas höher als üblich“ ausfallen wird.

Ende Juni und Anfang Juli könnte es laut Khun Chomphari eine längere Regenpause geben. Landwirte sollten für diesen Zeitraum ausreichend Wasser speichern.