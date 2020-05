Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.20

AM SONNTAG BEGANN DER RUN AUF ALKOHOL BANGKOK: Vor den mit alkoholischen Getränken gefüllten Regalen der Super- und Minimärkte drängten sich am Sonntag die Kunden. Nach dem seit fast einem Monat geltenden Verkaufsverbot für Alkohol deckten sich die Menschen mit Bier, Wein und Spirituosen ein.

An den Kassen bildeten sich lange Schlangen, als ob die Kunden so schnell als möglich ihren Einkauf nach Hause bringen wollten, um ihren Durst zu stillen. Denn nur in den eigenen vier Wänden ist das Trinken von Alkohol erlaubt.

Pratheep Wicchaphin, Besitzer von Hok Kee, einem Großhandelsgeschäft im Phimai-Distrikt von Nakhon Ratchasima, berichtete der „Bangkok Post“, sie hätten dringend mehr Bier und Whiskey besorgen müssen, da die Bestände ausgingen.

Nicht alle Provinzen haben das Verbot aufgehoben, denn die Entscheidung hatte die Regierung den Provinzgouverneuren überlassen. Buriram, Chanthaburi, Lopburi, Pathum Thani, Nakhon Phanom, Phetchaburi, Phitsanulok und Rayong gehören zu den Provinzen, in denen das Verbot in Kraft bleibt. Die Dauer des Verbots variiert je nach der Anordnung des Gouverneurs.

Obwohl in Restaurants und Geschäften kein Alkohol getrunken werden darf, widersetzten sich Geschäftsleute der Anordnung. Trakul Nunil, der Chef des Bezirks Sahatsakhan in Kalasin, ordnete am Sonntag die Schließung von vier schwimmenden Restaurants am Lampao-Damm an, weil dort alkoholische Getränke an Kunden verkauft wurden.