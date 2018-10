Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.18

PATTAYA: Die Siam Motors Group investiert 2,1 Milliarden Baht und schafft am Siam Country Club mit dem New Course den vierten Golfplatz.

Die neue Anlage mit 18 Löchern entsteht auf einem 660 Rai großen Areal und soll im September kommenden Jahres eingeweiht werden. Golfer können am Siam Country Club bereits auf drei Golfplätzen abschlagen: Old Course mit 18 Löchern, Plantation mit 27 Löchern und Waterside mit 18 Löchern. 75 Prozent der Spieler sind Ausländer. Thavorn Phornprapha, Gründer der Siam Motors Group, hatte im Jahr 1969 vor den Toren Pattayas 6.000 Rai Land gekauft. Nach Eröffnung des vierten Golfplatzes bleiben noch 1.000 Rai zur weiteren Verwendung. Am Country Club sollen weiter eine Golf Lodge und ein Fünf-Sterne-Hotel mit 70 Zimmern entstehen.