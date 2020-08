PHUKET: Auf der Ferieninsel beginnt an diesem Samstag das „Phuket Festival Seafood & Gastronomy" am Park Saphan Hin mit dem Ziel, mindestens 100 Millionen Baht an Einnahmen für die Tourismusprovinz zu generieren.

Ziel sei es, nach den Folgen der Covid-19-Pandemie das Wirtschaftswachstum zu fördern, sagte der stellvertretende Gouverneur Phichet Panaphong. Frische Meeresfrüchte würden zu einem fairen Preis verkauft werden, um Phukets Image als „Stadt der Gastronomie" zu unterstreichen. An mehr als 30 Ständen werden Meeresfrüchte und verschiedene lokale Gerichte angeboten. Hummer sollen für 1.700 Baht pro Kilogramm verkauft werden, ein Preis, der normalerweise bei etwa 3.200 Baht liegt.

Das Festival findet an fünf Wochenenden statt, und zwar am 15. und 16. August am Park Saphan Hin in der Stadt, 22. und 23. August in Rawai, 29. und 30. August in Patong, 5. und 6. September in Karon, 12. und 13. September in Old Phuket Town.