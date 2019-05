Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.19

BANGKOK: Die Hitzewelle nähert sich dem Ende, ab Montag beginnt nach Prognosen der meteorologischen Behörde die Regenzeit.

Schon in dieser Woche gab es in einigen Landesteilen einen bewölkten Himmel und zeitweise Schauer. Die Regenzeit dauert in der Regel bis Mitte Oktober, mit Ausnahme von Gebieten entlang der Südküste am Golf von Thailand, in denen sie bis zu vier Monate später enden kann. Nach Angaben der Wetterbehörde ist zwischen Ende Juni und Mitte Juli mit leichtem Regen zu rechnen. Das kann dazu führen, dass die Landwirte außerhalb der Bewässerungszonen nicht genügend Wasser für ihre Felder haben. Stärkere Regengüsse werden für August und September vorhergesagt, auch mit Sturzfluten. Die hohen Temperaturen sollen noch am heutigen Samstag anhalten. Lampang und Mae Hong Son waren die heißesten Provinzen des Landes mit Temperaturen von 39 Grad..