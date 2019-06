Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat ein Hotel im Bezirk Yai zu einer Geldbuße in Höhe von 10.000 Baht verdonnert, weil es gebrauchte Kondome und Toilettenartikel nicht ordnungsgemäß entsorgt hat.

Kondome und Toilettenartikel waren am Wochenende in einem Kanal am Hotel gefunden worden. Städtische Mitarbeiter holten den Müll aus dem Kanal, der mit den Kanälen Wat Tha Phra, Wat Tha Mul und Wat Dee Duat verbunden ist. Das 130-Zimmer-Hotel hat eine in Nakhon Pathom ansässige Firma beauftragt, Arbeiter zu entsenden, gebrauchte Kondome und weiteren Müll aus den fünf Klärgruben des Hotels zu holen. Die Klärgruben sind nicht mit dem Kanal verbunden. Da der Müll jedoch in den Kanal gelangt war, hat das Bezirksamt eine Geldstrafe von 10.000 Baht für die Entsorgung von Abfällen in einen Kanal verhängt. Der Hotelmanager entschuldigte sich und betonte, die Firma aus Nakhon Pathom sei angeheuert worden, um alle sechs Monate Kondome und Plastikmüll aus den Klärgruben zu fischen.