Von: Björn Jahner | 17.01.23

BANGKOK: Die Chulalongkorn-Universität hat Forschungen zu einem Bluttest für den Nachweis von Anzeichen der Alzheimer-Krankheit bekanntgegeben, der die Menschen 10 Jahre vor der Krankheit warnen kann. Die medizinische Innovation könnte nach Aussage der Forscher die Entwicklung von Demenz im Alter verlangsamen.

Dr. Poosanu Thanapornsangsuth, Leiter des Neurodegenerative Disease Biomarker Project am Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Health Science Center, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, teilte mit, dass das Zentrum einen kostengünstigeren Ansatz mit einem weniger komplexen und weniger schmerzhaften Verfahren gewählt hat, das genauere Ergebnisse liefert. Dadurch werden die Menschen frühzeitig vor ihrem Zustand gewarnt, so dass sie Maßnahmen und Optionen ergreifen können, um die Demenz im Alter zu verlangsamen oder vielleicht zu verhindern.

Nach Angaben des Direktors verwendet das Zentrum immunologische Techniken zur Durchführung von Bluttests, wobei die Analyse mittels Simoa (Single Molecule Array) oder LC-MS (Massenspektrometrie) erfolgt, die auf das Vorhandensein einer latenten Alzheimer-Krankheit hinweisen können, sowie die Verwendung der Neurofilament-Leichtkette, die ein Test für den Verlust von Gehirnzellen ist. Er erklärte, dass die Kosten für den Test im Vergleich zu anderen Methoden niedrig sind, was den Zugang der Öffentlichkeit zu dieser Dienstleistung erleichtert. Der Test ist außerdem einfach und sicher, da nur 10 ml Blut für einen einzigen Test benötigt werden und die Ergebnisse innerhalb von etwa 2 Monaten vorliegen.

Dr. Poosanu erklärte, dass die Alzheimer-Krankheit eine Inkubationszeit von 10 bis 15 Jahren hat, bevor Symptome auftreten, was als latente Alzheimer-Krankheit bezeichnet wird. Die Patienten haben keine Symptome und sind in der Lage, regelmäßig zu arbeiten. Wenn die Krankheit jedoch so weit fortgeschritten ist, dass Symptome auftreten, hat der Patient bereits eine beträchtliche Anzahl von Gehirnzellen verloren, und es ist schwierig, das Gehirn zu rehabilitieren oder zu retten. Er betonte, dass die Krankheit für die Patienten ein Alptraum sei, da sie mit der Zeit die Identität des Patienten auslösche, was das Leben extrem erschwere und auch die Angehörigen in der Familie in Mitleidenschaft ziehe.

Weltweit leiden derzeit rund 50 Millionen Menschen an Demenz. Berichten zufolge gibt es in Thailand 700.000 solcher Menschen, von denen 500.000 an der Alzheimer-Krankheit leiden. Schätzungen zufolge wird sich die Zahl der älteren Menschen, die an Demenz leiden, in den nächsten dreißig Jahren verdreifachen, wenn keine Maßnahmen zur Verzögerung oder Verhinderung von Demenz ergriffen werden.