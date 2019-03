Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

BERLIN (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier reist nach Vietnam.

Der CDU-Politiker fliegt am Sonntag in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation nach Hanoi. Bis Dienstag sind Gespräche mit Vertretern der vietnamesischen Regierung geplant, unter anderem mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mit. Altmaier werde auch die Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt besuchen. Der Minister bezeichnete Vietnam als einen zentralen Wirtschaftspartner Deutschlands in Asien. Weiteren Schub könne ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam geben..