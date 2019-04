Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

PEKING (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hofft auf ein baldiges Ende des Handelskrieges zwischen den USA und China. «Es ist im Interesse Europas und Deutschlands, dass dieser Konflikt beendet wird», sagte Altmaier am Freitag in Peking am Rande des Gipfels über die chinesische Initiative für eine «Neue Seidenstraße» vor Journalisten. Hunderte deutscher Unternehmen produzierten sowohl für den amerikanischen wie auch den chinesischen Markt. Auch belaste der ungelöste Konflikt das Wachstum der Weltwirtschaft.

Deswegen hoffe die Bundesregierung, dass in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur der Handelsstreit der USA mit China, sondern auch mit der Europäischen Union beigelegt werden könne, sagte Altmaier. Bei seiner Visite in China wird der Wirtschaftsminister am Samstag auch kurzfristig mit dem für Wirtschaft zuständigen Vizepremier Liu He zusammentreffen, der die Handelsgespräche mit den USA leitet.

Die Verhandlungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften werden nächsten Dienstag zunächst in Peking fortgesetzt. Dafür reisen US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in Chinas Hauptstadt. Danach besucht Liu He die USA, um vom 8. Mai an weitere Gespräche in Washington zu führen.

Die USA und China stecken seit Monaten in einer erbitterten Handelsauseinandersetzung. Beide Länder haben sich gegenseitig mit Sonderzöllen überzogen. Inzwischen ist rund die Hälfte aller US-Einfuhren aus China mit zusätzlichen Zöllen belastet. Die USA fordern mehr Marktzugang in China, eine Verringerung des US-Handelsdefizits sowie einen besseren Schutz gegen Produktpiraterie und vor zwangsweisen Technologietransfer. Auch stoßen sich die USA an staatlicher Förderung chinesischer Firmen, was den Markt verzerrt.