Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.23

Nachdem Corona viele Menschen daran hinderte, in ferne Länder zu reisen, ist jetzt wieder alles möglich. Auch Thailand hat seine Beschränkungen aufgehoben und der Tourismus boomt. Viele Senioren machen sich wieder Gedanken, in ein warmes Land zu ziehen, ein Land, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind und man in der Wärme und unter Palmen einen angenehmen Lebensabend verbringen kann.

Thailand bietet sich dafür an. Tatsächlich zählt Thailand zu den Top-Ten-Ländern, in das Rentner aus der ganzen Welt auswandern.

​Auch die politische und wirtschaftliche Lage in Europa motiviert viele europäische Rentner, mehrere Monate in Thailand zu verbringen. Warum nicht länger oder ganz in diesem herrlichen Land leben?

Informationsteil überarbeitet

Ursula Spraul-Doring hat diese Situation zum Anlass genommen, den Informationsteil ihres Buches Altersruhesitz Thailand zu überarbeiten. Einiges hat sich seit der letzten Auflage geändert, musste gestrichen oder ergänzt werden. Auch sind mehrere Seniorenresidenzen und Pflegeheime in Pattaya, Chiang Mai und Hua Hin neu hinzugekommen.

Natürlich geht es in dem Buch nicht nur um Informationen, sondern wie der Titel schon sagt, um Geschichten, die in Thailand lebende deutschsprachige Senioren erzählen. Ursula Spraul-Doring ist eine begnadete Zuhörerin. Ja, sie kann zuhören, verständnisvoll und offen. Die Wertung überlässt sie dem Leser.

Viele haben ihr ihre Lebensgeschichte erzählt. Davon hat sie 23 ausgewählt und schrieb aus dem, was die Gesprächspartner ihr erzählten, spannend zu lesende Geschichten.

Senioren kommen zu Wort

Die Gesprächspartner sind ganz unterschiedliche Menschen, Menschen die ihr Alter in Thailand auf ganz verschiedene Weisen verbringen: Ehepaare und Alleinstehende, Frauen und Männer, auch solche, die im sogenannten Land des Lächelns eine Partnerin oder einen Partner gefunden haben. Auch Pflegebedürftige und Homosexuelle kommen zu Wort. Die meisten Senioren sind rechtschaffen und bieder, aber auch ein ausgeflippter Pattaya-Freak erzählt seine Geschichte.

Manche wohnen in einer luxuriösen Seniorenresidenz, andere in einer Pflegeeinrichtung, aber die meisten leben im eigenen Haus oder einer gemieteten Wohnung. Die niedrigeren Lebenshaltungskosten spielten für viele der Senioren eine wichtige Rolle, egal, ob sie dadurch mit einer kleinen Rente ordentlich leben können oder mit mehr Geld in der Hinterhand größeren Luxus genießen.

Viele der älteren Menschen erzählten sehr gerne aus ihrem Leben. Sie waren dankbar, wenn sie erzählen durften und die Autorin ihnen zuhörte. Manchen war es sogar sehr wichtig, dass sie mit Namen erwähnt werden. Alle wissen um die Endlichkeit ihres Lebens. Aber sie glauben, wenn etwas über ihr Leben geschrieben und gedruckt ist, bleibt etwas von ihnen erhalten.

Authentische Information

Ursula Spraul-Doring hat ihre Senioren nicht nur nach ihren Erfahrungen gefragt, sondern auch, welche Tipps sie Neulingen geben könnten. Dadurch bekommt der Leser authentische Informationen, wie sie in keinem Ratgeber stehen. In allen Geschichten werden wertvolle Tipps aus erster Hand gegeben, die es dem Leser leichter machen für sich selbst die Frage zu entscheiden: Will ich meinen Lebensabend wirklich in Thailand verbringen oder nicht.

Doch auch wer nicht mit diesem Gedanken spielt, wird Freude an dem Buch haben. Denn zu lesen, wie andere ihr Alter meistern, ist interessant und unterhaltsam. Viele der Geschichten berühren den Leser oft tief, andere bringen ihn zum Schmunzeln.

Die Leichtigkeit des Seins

Die Autorin Ursula Spraul-Doring, ist uns durch ihre Reise-Reportagen im FARANG und durch ihr letztes Buch „Glücklich in Thailand“ bekannt. Sie ist nicht nur eine erfahrene Thailandkennerin, sie liebt auch dieses Land und die Freundlichkeit der Menschen. Natürlich schätzt sie auch das gute Essen, die herrliche Landschaften und die gute Infrastruktur. Aber besonders haben es ihr die Leichtigkeit des Seins, die entspannte Mai-Pen-Rai-Mentalität angetan.

Das Buch „Altersruhesitz Thailand“ ist bei Amazon als Taschenbuch und als eBook erhältlich: https://amzn.eu/d/eUmkbqq.