BANGKOK: In Zusammenarbeit mit dem Bumrungrad International Hospital bietet das Maitria Hotel in der Sukhumvit Road Soi 18 in Bangkok Aufenthaltspakete an, die vom Department of Disease Control (DDC) als Alternative zur Quarantäne in einer staatlichen Einrichtung anerkannt werden.

Ausländer und Thais können nach ihrer Einreise in Thailand die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne unter medizinischer Überwachung von Bumrungrad International in dem Hotel verbringen. Der Paketpreis beginnt bei 58.000 Baht pro Person und beinhaltet 15 Übernachtungen in einem Superior-Studio. Erhältlich sind auch Suiten mit zwei Schlafzimmern für 115.000 Baht pro Person. Thailändische Rückkehrer aus dem Ausland erhalten bei Buchungen bis zum 31. Dezember fünf Prozent Rabatt.

Alle Informationen zu dem Angebot finden Sie hier. Auskunft erhalten Sie auch unter der Rufnummer +66 (0)2-302.5777.